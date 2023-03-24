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Непряева о работе с мазями и парафином: я всё это умею, не белоручка какая-то

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала, как и кто подготавливает лыжи к соревнованиям и тренировкам.
Непряева о работе с мазями и парафином: я всё это умею, не белоручка какая-то
  • globallookpress.com
  • © Tomi Hänninen/Newspix24/Newspix24

«Обычно лыжи готовит бригада, но здесь этим занимается Юрий Викторович. Мы же не за сборную в Тюмени бегаем, а за Архангельскую область. А Бородавко — наш личный тренер. Я не участвую в подготовке лыж, нет. Меня не подпускают к ним. Если буду сама готовить, далеко на таких лыжах не уеду. Опыт подготовки имелся только в детстве. Мой первый тренер Александр Васильевич Смирнов, у которого я каталась в Твери, иногда доверял с тренировочных лыж какую-нибудь мазь или парафин снять. То есть теоретически я всё это умею, не белоручка какая-то», — заявила Непряева в интервью RT.

Она также согласилась с тем, что женщин в спорте в определённой степени недооценивают, когда речь идёт о том, чтобы что-то сделать руками в техническом плане.

«Но, думаю, мало найдётся девочек, которые сами захотят снимать парафин и мазать себе лыжи. Не от хорошей жизни приходится этим заниматься. Хотя уверена, что многие умеют это делать и практикуют», — добавила Непряева. 

Ранее Непряева рассказала о своём подходе к изнурительным тренировкам.

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