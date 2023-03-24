Непряева: мне нравится состояние, когда организм после тренировки полностью обессилен

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала о своём подходе к изнурительным тренировкам.

«Как видите, для меня нет проблем работать на разрыв аорты. Я уже очень много лет тренируюсь с Юрием Викторовичем [Бородавко], провела с ним основную часть своей карьеры. Мне такая методика подходит идеально, Юле не подошла, но это нормально. Все спортсмены разные. На каком-то этапе карьеры к нам просто приходит способность наслаждаться нагрузками, преодолением, болью. Это действительно в какой-то степени так. Причём не только у лыжников, а у большинства профессиональных спортсменов. Мне реально нравится состояние, когда ты пришёл с тяжёлой тренировки, чувствуешь, что организм полностью обессилен, и едва волочишь ноги на обед. В этом есть какой-то определённый внутренний кайф, что ли», — заявила Непряева в интервью RT.

Она также ответила на вопрос, в чём заключается «главный кайф» лыжных гонок.

«Для меня он в том, чтобы видеть результаты своей работы. Думаю, для любого человека в любой профессии это важно. Понимать, что твой труд, твои старания, а порой и страдания, выливаются в результат. Только по внутренним ощущениям удаётся понимать, что та работа, которую делаешь, даёт именно тот эффект, который хочешь получить», — добавила Непряева.

Ранее Непряева ответила, готова ли она к материнству.