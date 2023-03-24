Узнать больше

Непряева: точно не стану рожать ребёнка только ради того, чтобы быстрее бегать

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева ответила, готова ли она к материнству.
Непряева: точно не стану рожать ребёнка только ради того, чтобы быстрее бегать
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Мне кажется, у каждого из нас свой жизненный путь, и было бы глупо переживать оттого, что твоя жизнь складывается не так, как у других. Всему должно быть своё время, и моё время от меня точно никуда не уходит. В этом плане я абсолютно собственной жизнью довольна. Возможно, у меня немножко другие жизненные ценности, но я точно не стану рожать ребёнка только ради того, чтобы быстрее бегать», — рассказала Непряева в интервью RT.

Ранее Непряева заявила, что мотивирована на соревнования после Игр, однако всё равно испытывает проблемы с настроем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить