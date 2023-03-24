Непряева: точно не стану рожать ребёнка только ради того, чтобы быстрее бегать

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева ответила, готова ли она к материнству.

«Мне кажется, у каждого из нас свой жизненный путь, и было бы глупо переживать оттого, что твоя жизнь складывается не так, как у других. Всему должно быть своё время, и моё время от меня точно никуда не уходит. В этом плане я абсолютно собственной жизнью довольна. Возможно, у меня немножко другие жизненные ценности, но я точно не стану рожать ребёнка только ради того, чтобы быстрее бегать», — рассказала Непряева в интервью RT.

Ранее Непряева заявила, что мотивирована на соревнования после Игр, однако всё равно испытывает проблемы с настроем.