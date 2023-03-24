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Непряева заявила, что ей не хватает спортивной злости после Игр в Пекине

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева заявила, что мотивирована на соревнования после Игр, однако всё равно испытывает проблемы с настроем.
Непряева заявила, что ей не хватает спортивной злости после Игр в Пекине
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«У меня не было желания уйти от всего. По-прежнему есть мотивация, желание добиться ещё большего. Но нет внутренней спортивной злости. Поэтому иногда бывает тяжело собраться и настроить себя на гонку. Про себя не скажу, что осознание победы на Олимпийских играх ко мне долго приходило. Возможно, так бывает, когда выходишь на гонку и не ожидаешь, что можешь выиграть. Как было в разделке у совсем молодой девочки Алины Пеклецовой. Она даже сказала в интервью, что вообще ничего пока понять не может. А когда готовишься к победе на Играх всю карьеру, выходишь на старт с одной целью. Конечно, в таких случаях сразу приходит понимание», — заявила Непряева в интервью RT.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Непряева досрочно завершила выступление на чемпионате России в Тюмени.

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