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Новиков: Сафонов объективно сильнее всех остальных вратарей в России

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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
Новиков: Сафонов объективно сильнее всех остальных вратарей в России
  • РИА Новости

«Сафонов объективно сильнее всех остальных вратарей в России, он заслуженно занимает первое место в сборной России», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Встреча национальной команды с Ираном на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.

Ранее в Футбольной федерации Ирана высказались о возможной ответной игре с Россией.

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