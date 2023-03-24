Новиков: Сафонов объективно сильнее всех остальных вратарей в России

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Сафонов объективно сильнее всех остальных вратарей в России, он заслуженно занимает первое место в сборной России», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Встреча национальной команды с Ираном на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.

Ранее в Футбольной федерации Ирана высказались о возможной ответной игре с Россией.