Габулов: с Ираном сборная России собралась поиграть для себя
- РИА Новости
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«Я очень ждал матча сборной России, как и многие другие любители футбола. В условиях, в которых мы оказались, очень хочется видеть футбол высокого уровня в играх нашей сборной. И ожидания от игры с Ираном полностью не оправдались: футбол получился унылым», — цитирует Габулова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что у футболистов национальной команды в матче с Ираном не было страсти.
«Самоотдача была, но была на уровне дружеской игры, где футболисты собрались просто поиграть для себя», — добавил Габулов.
Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.
В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.
Ранее в Футбольной федерации Ирана высказались о возможной ответной игре с Россией.