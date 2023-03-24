Габулов: с Ираном сборная России собралась поиграть для себя

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал товарищеский матч национальной команды с Ираном.

«Я очень ждал матча сборной России, как и многие другие любители футбола. В условиях, в которых мы оказались, очень хочется видеть футбол высокого уровня в играх нашей сборной. И ожидания от игры с Ираном полностью не оправдались: футбол получился унылым», — цитирует Габулова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у футболистов национальной команды в матче с Ираном не было страсти.

«Самоотдача была, но была на уровне дружеской игры, где футболисты собрались просто поиграть для себя», — добавил Габулов.

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.

Ранее в Футбольной федерации Ирана высказались о возможной ответной игре с Россией.