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Габулов: с Ираном сборная России собралась поиграть для себя

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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал товарищеский матч национальной команды с Ираном.
Габулов: с Ираном сборная России собралась поиграть для себя
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я очень ждал матча сборной России, как и многие другие любители футбола. В условиях, в которых мы оказались, очень хочется видеть футбол высокого уровня в играх нашей сборной. И ожидания от игры с Ираном полностью не оправдались: футбол получился унылым», — цитирует Габулова «Чемпионат»

Он также подчеркнул, что у футболистов национальной команды в матче с Ираном не было страсти.

«Самоотдача была, но была на уровне дружеской игры, где футболисты собрались просто поиграть для себя», — добавил Габулов.

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.

Ранее в Футбольной федерации Ирана высказались о возможной ответной игре с Россией.

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