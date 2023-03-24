УЕФА обсудит исключение сборной Белоруссии из отбора на чемпионат Европы 4 апреля
- AFP
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«УЕФА уже давно намерен обсудить положение Белоруссии на предстоящем заседании исполнительного комитета. Организация внимательно следит за тревожными событиями, которые вы упомянули в своём письме», — говорится в письме президента УЕФА Александера Чеферина в ответ на обращение депутатов Европарламента.
По итогам жеребьёвки отборочного турнира Евро-2024 сборная Белоруссии попала в одну группу с Андоррой, Израилем, Косово, Румынией и Швейцарией.
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что в Европарламенте просят УЕФА отстранить сборную Белоруссии от квалификации Евро-2024.