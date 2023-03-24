УЕФА обсудит исключение сборной Белоруссии из отбора на чемпионат Европы 4 апреля

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит заявление об исключении сборной Белоруссии из квалификации на чемпионат Европы 2024 года.

«УЕФА уже давно намерен обсудить положение Белоруссии на предстоящем заседании исполнительного комитета. Организация внимательно следит за тревожными событиями, которые вы упомянули в своём письме», — говорится в письме президента УЕФА Александера Чеферина в ответ на обращение депутатов Европарламента.

По итогам жеребьёвки отборочного турнира Евро-2024 сборная Белоруссии попала в одну группу с Андоррой, Израилем, Косово, Румынией и Швейцарией.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте просят УЕФА отстранить сборную Белоруссии от квалификации Евро-2024.