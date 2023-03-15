Politico: в Европарламенте просят УЕФА отстранить сборную Белоруссии от квалификации Евро-2024
- Gettyimages.ru
Как сообщает Politico, депутаты направили письмо главе УЕФА Александеру Чеферину. Авторы обращения указывают на то, что в Белоруссии нарушаются права человека.
По итогам жеребьёвки отборочного турнира Евро-2024 сборная Белоруссии попала в одну группу со Швейцарией, Румынией, Израилем, Андоррой и Косово.
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что УЕФА не возражает против участия сборной России в чемпионате Центральной Азии.