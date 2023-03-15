Politico: в Европарламенте просят УЕФА отстранить сборную Белоруссии от квалификации Евро-2024

Депутаты Европарламента призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Белоруссии по футболу от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Как сообщает Politico, депутаты направили письмо главе УЕФА Александеру Чеферину. Авторы обращения указывают на то, что в Белоруссии нарушаются права человека.

По итогам жеребьёвки отборочного турнира Евро-2024 сборная Белоруссии попала в одну группу со Швейцарией, Румынией, Израилем, Андоррой и Косово.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что УЕФА не возражает против участия сборной России в чемпионате Центральной Азии.