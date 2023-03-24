Mundo Deportivo: Гави исключён из основного состава «Барселоны»

Ла Лига исключила полузащитника Гави из заявки основного состава «Барселоны».

18-летний футболист вновь считается игроком молодёжного состава каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

13 марта коммерческий суд отменил регистрацию полузащитника Гави в качестве игрока «Барсы» из-за нарушений финансовых правил.

Контракт футболиста с «Барселоной» действует до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Гави провёл за каталонский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении «Барселоны» из-за «дела Негрейры».