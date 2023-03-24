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Норвежские лыжники Клебо и Вальнес победили в командном спринте на этапе Кубка мира в Лахти

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Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес одержали победу в мужском командном спринте на 15-м этапе Кубка мира в финском Лахти.
Норвежские лыжники Клебо и Вальнес победили в командном спринте на этапе Кубка мира в Лахти
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Норвежцы вырвали победу у команды Италии, за которую бежали Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино.

Таким образом, Клебо и Вальнес показали результат 16 минут 28,2 секунды, итальянцы заняли второе место (+0,7), третье — спортсмены из команды «Норвегия-2» — Харальд Амундсен и Синдре Скар (+2,7).

25 марта в Лахти состоятся мужской и женский спринт.

Ранее сообщалось, что Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/23.

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