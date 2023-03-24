Норвежские лыжники Клебо и Вальнес победили в командном спринте на этапе Кубка мира в Лахти

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес одержали победу в мужском командном спринте на 15-м этапе Кубка мира в финском Лахти.

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