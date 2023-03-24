МОК подтвердил исключительное право World Athletics на допуск россиян к турнирам

Международный олимпийский комитет прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлить отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

«МОК принял к сведению решение World Athletics. Решения об участии в международных соревнованиях находятся в исключительной компетенции каждой международной федерации», — цитирует представителя МОК РИА Новости.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал шагом вперёд восстановление статуса ВФЛА.