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МОК подтвердил исключительное право World Athletics на допуск россиян к турнирам

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Международный олимпийский комитет прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлить отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.
МОК подтвердил исключительное право World Athletics на допуск россиян к турнирам
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«МОК принял к сведению решение World Athletics. Решения об участии в международных соревнованиях находятся в исключительной компетенции каждой международной федерации», — цитирует представителя МОК РИА Новости

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал шагом вперёд восстановление статуса ВФЛА.

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