МОК подтвердил исключительное право World Athletics на допуск россиян к турнирам
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«МОК принял к сведению решение World Athletics. Решения об участии в международных соревнованиях находятся в исключительной компетенции каждой международной федерации», — цитирует представителя МОК РИА Новости.
23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал шагом вперёд восстановление статуса ВФЛА.