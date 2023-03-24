Фигуристка Хендрикс: подготовка к ЧМ была скомканной, я не могла взять себя в руки

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс оценила своё выступление на чемпионате мира 2023 года в Сайтаме.

«Ошибка на лутце — просто наиглупейшая, отрыв был нормальный, но потом я как-то неловко сцепила руки и не смогла нормально прыгнуть. Я вообще счастлива, что справилась с собой. Подготовка к чемпионату мира была немного скомканной, я никак не могла взять себя в руки», — цитирует Хендрикс Sports.

Японка Каори Сакамото второй год подряд завоевала золото на ЧМ. По сумме двух прокатов она заняла итоговое первое место (224,61 балла). На втором месте — Ли Ха Ин из Южной Кореи (220,94 балла). Третья — Хендрикс (210,42).

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что Сакамото не смогла бы выиграть чемпионат мира, если бы в турнире участвовали российские спортсменки.