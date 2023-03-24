Узнать больше

Фигуристка Хендрикс: подготовка к ЧМ была скомканной, я не могла взять себя в руки

Короткая ссылка
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс оценила своё выступление на чемпионате мира 2023 года в Сайтаме.
Фигуристка Хендрикс: подготовка к ЧМ была скомканной, я не могла взять себя в руки
  • Gettyimages.ru
  • © Joosep Martinson - International Skating Union

«Ошибка на лутце — просто наиглупейшая, отрыв был нормальный, но потом я как-то неловко сцепила руки и не смогла нормально прыгнуть. Я вообще счастлива, что справилась с собой. Подготовка к чемпионату мира была немного скомканной, я никак не могла взять себя в руки», — цитирует Хендрикс Sports.

Японка Каори Сакамото второй год подряд завоевала золото на ЧМ. По сумме двух прокатов она заняла итоговое первое место (224,61 балла). На втором месте — Ли Ха Ин из Южной Кореи (220,94 балла). Третья — Хендрикс (210,42).

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что Сакамото не смогла бы выиграть чемпионат мира, если бы в турнире участвовали российские спортсменки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить