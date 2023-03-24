Жулин: с российскими фигуристками Сакамото вряд ли заняла бы первое место
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«Потерял ли чемпионат мира в уровне, где победительница не владеет ультра-си? Конечно. Не хватает чемпионату российских спортсменов? Абсолютно. Я даже не смотрел. С российскими спортсменами Сакамото могла бы подняться на пьедестал, но первое место — вряд ли», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».
Японка Каори Сакамото второй год подряд завоевала золото на ЧМ. По сумме двух прокатов она заняла итоговое первое место (224,61 балла). На втором месте — Ли Ха Ин из Южной Кореи (220,94 балла). Третья — бельгийка Луна Хендрикс (210,42).
Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, потерял ли чемпионат мира по фигурному катанию в зрелищности из-за отсутствия российских спортсменов.