Узнать больше

Жулин: с российскими фигуристками Сакамото вряд ли заняла бы первое место

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин считает, что японка Каори Сакамото не смогла бы победить на чемпионат мира, если бы в турнире участвовали российские спортсменки.
Жулин: с российскими фигуристками Сакамото вряд ли заняла бы первое место
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Потерял ли чемпионат мира в уровне, где победительница не владеет ультра-си? Конечно. Не хватает чемпионату российских спортсменов? Абсолютно. Я даже не смотрел. С российскими спортсменами Сакамото могла бы подняться на пьедестал, но первое место — вряд ли», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Японка Каори Сакамото второй год подряд завоевала золото на ЧМ. По сумме двух прокатов она заняла итоговое первое место (224,61 балла). На втором месте — Ли Ха Ин из Южной Кореи (220,94 балла). Третья — бельгийка Луна Хендрикс (210,42).

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, потерял ли чемпионат мира по фигурному катанию в зрелищности из-за отсутствия российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить