Жулин: с российскими фигуристками Сакамото вряд ли заняла бы первое место

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин считает, что японка Каори Сакамото не смогла бы победить на чемпионат мира, если бы в турнире участвовали российские спортсменки.

«Потерял ли чемпионат мира в уровне, где победительница не владеет ультра-си? Конечно. Не хватает чемпионату российских спортсменов? Абсолютно. Я даже не смотрел. С российскими спортсменами Сакамото могла бы подняться на пьедестал, но первое место — вряд ли», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Японка Каори Сакамото второй год подряд завоевала золото на ЧМ. По сумме двух прокатов она заняла итоговое первое место (224,61 балла). На втором месте — Ли Ха Ин из Южной Кореи (220,94 балла). Третья — бельгийка Луна Хендрикс (210,42).

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, потерял ли чемпионат мира по фигурному катанию в зрелищности из-за отсутствия российских спортсменов.