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Любимов вошёл в бригаду арбитров на матч Россия — Ирак

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Бригада узбекских арбитров во главе с Ахрором Рискуллаевым обслужит товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирака.
Любимов вошёл в бригаду арбитров на матч Россия — Ирак
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Помогать Рискуллаеву будут соотечественники Санжар Шаюсупов и Алишер Усманов, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что резервным арбитром будет россиянин Артём Любимов.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск. 

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, какой состав выберет на товарищеский матч с командой Ирака.

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