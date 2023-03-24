Любимов вошёл в бригаду арбитров на матч Россия — Ирак
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Помогать Рискуллаеву будут соотечественники Санжар Шаюсупов и Алишер Усманов, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Отмечается, что резервным арбитром будет россиянин Артём Любимов.
Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, какой состав выберет на товарищеский матч с командой Ирака.