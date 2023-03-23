Карпин: в товарищеском матче с Ираком на 90% будет другой состав

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, какой состав выберет на товарищеский матч с командой Ирака.

«С Ираком на 90% будет другой состав, чтобы все сыграли. А по довызову пока непонятно по горячим следам. Посмотрим, кто как закончил игру», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Российская команда на стадионе «Азади» в Тегеране сыграла вничью с иранцами со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.

Ранее Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.