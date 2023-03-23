Карпин: в товарищеском матче с Ираком на 90% будет другой состав
- РИА Новости
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«С Ираком на 90% будет другой состав, чтобы все сыграли. А по довызову пока непонятно по горячим следам. Посмотрим, кто как закончил игру», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Российская команда на стадионе «Азади» в Тегеране сыграла вничью с иранцами со счётом 1:1.
В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.
Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.
Ранее Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.