Трусова рассказала, как проходила подготовка номера Кондратюка к турниру шоу-программ
- РИА Новости
«Я видела все стадии постановки программы и подготовку декораций с реквизитом. Номер менялся несколько раз, подбиралась более подходящая и необычная хореография. Четыре ночи подряд Марк вместе с тренерами ставил и отрабатывал эту программу.
На одной из ночных репетиций я была вместе с ними, Никита Михайлов дал мне задание сделать розочку из бумаги. Ту, которая сгорает в начале номера. Получилось не сразу, лишь с третьей попытки», — приводит слова Трусовой «Матч ТВ».
Кондратюк набрал 17,75 балла и занял 11-е итоговое место.
Победил Алексей Ягудин. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Тройку лучших замкнула Анна Щербакова.
Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин высказался насчёт критики его номера на турнире шоу-программ.