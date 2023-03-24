Трусова рассказала, как проходила подготовка номера Кондратюка к турниру шоу-программ

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как проходила постановка номера Марка Кондратюка для турнира шоу-программ.

«Я видела все стадии постановки программы и подготовку декораций с реквизитом. Номер менялся несколько раз, подбиралась более подходящая и необычная хореография. Четыре ночи подряд Марк вместе с тренерами ставил и отрабатывал эту программу.

На одной из ночных репетиций я была вместе с ними, Никита Михайлов дал мне задание сделать розочку из бумаги. Ту, которая сгорает в начале номера. Получилось не сразу, лишь с третьей попытки», — приводит слова Трусовой «Матч ТВ».

Кондратюк набрал 17,75 балла и занял 11-е итоговое место.

Победил Алексей Ягудин. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Тройку лучших замкнула Анна Щербакова.

Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин высказался насчёт критики его номера на турнире шоу-программ.