Ягудин — о критике номера на турнире шоу-программ: вечно все недовольны
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Он отметил, что для него важна критика только близких ему людей.
«Их мнение мне важно. У нас вечно все недовольны всем. И я рад, что получилось вот так: старый конь борозды не испортил», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».
На турнире шоу программ Ягудин набрал максимальный балл (20) и стал победителем.
Вторыми оказались Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Замкнула тройку Анна Щербакова.
Ранее Михаил Коляда рассказал об идее номера для турнира шоу-программ.