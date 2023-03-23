Ягудин — о критике номера на турнире шоу-программ: вечно все недовольны

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался насчёт критики его номера на турнире шоу-программ.

Он отметил, что для него важна критика только близких ему людей.

«Их мнение мне важно. У нас вечно все недовольны всем. И я рад, что получилось вот так: старый конь борозды не испортил», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».

На турнире шоу программ Ягудин набрал максимальный балл (20) и стал победителем.

Вторыми оказались Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Замкнула тройку Анна Щербакова.

Ранее Михаил Коляда рассказал об идее номера для турнира шоу-программ.