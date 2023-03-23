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Коляда раскрыл детали номера для турнира шоу-программ

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Российский фигурист Михаил Коляда рассказал об идее номера для турнира шоу-программ.

«В каждом предмете, который мы использовали в программе, был свой глубокий смысл. Сюжет номера выглядит простым. Передо мной лестница, где вместо ступеней — зонтики. Лестница — это наша жизнь с её белыми и чёрными полосами. Потому и зонтики-ступени разного цвета, начиная от чёрных, переходящие в серые и затем белые», — приводит слова Коляды пресс-служба ФФККР.

По итогам турнира Коляда получил специальный приз от члена жюри Евгения Миронова.

Победил Алексей Ягудин. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Тройку лучших замкнула Анна Щербакова.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова получила отказ в выступлении на турнире шоу-программ.

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