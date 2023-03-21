РИА Новости: Трусовой отказали в выступлении на турнире шоу-программ

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова получила отказ в выступлении на турнире шоу-программ.

Как сообщает источник РИА Новости, у Трусовой планировался парный номер, что в её случае не соответствовало регламенту мероприятия.

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08)

Ранее комментатор Иоланда Чен высказала мнение о номере фигуристки Алины Загитовой на турнире шоу-программ.