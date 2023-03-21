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РИА Новости: Трусовой отказали в выступлении на турнире шоу-программ

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Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова получила отказ в выступлении на турнире шоу-программ.
РИА Новости: Трусовой отказали в выступлении на турнире шоу-программ
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как сообщает источник РИА Новости, у Трусовой планировался парный номер, что в её случае не соответствовало регламенту мероприятия.

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08)

Ранее комментатор Иоланда Чен высказала мнение о номере фигуристки Алины Загитовой на турнире шоу-программ.

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