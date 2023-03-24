РИА Новости: Костомаров перенёс операцию по удалению пальцев на левой руке

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенёс операцию по удалению пальцев на левой руке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Пациент перенёс операцию нормально», — сообщил источник.

10 января олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее сообщалось, что у Костомарова идёт медленный процесс выздоровления.