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РИА Новости: Костомаров перенёс операцию по удалению пальцев на левой руке

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенёс операцию по удалению пальцев на левой руке.
РИА Новости: Костомаров перенёс операцию по удалению пальцев на левой руке
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Пациент перенёс операцию нормально», — сообщил источник.

10 января олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее сообщалось, что у Костомарова идёт медленный процесс выздоровления.

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