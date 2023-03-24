РИА Новости: Костомаров перенёс операцию по удалению пальцев на левой руке
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Пациент перенёс операцию нормально», — сообщил источник.
10 января олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.
Ранее сообщалось, что у Костомарова идёт медленный процесс выздоровления.