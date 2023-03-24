Мальцев — об эстафете на ЧР в Тюмени: бежал на морально-волевых

Лыжник сборной Тюменской области Артём Мальцев высказался о своём состоянии после победы команды в эстафете на чемпионате России в Тюмени.

«Бежал на морально-волевых на фоне болезни, даже сейчас слышно, как говорю в нос. Достойный результат, отбежал эстафету и буду лечиться. Попробую вылечиться, останусь здесь, не поеду никуда, чтобы до Кубка выздороветь. Отсюда уже на финал Кубка России поеду, попробую там что-то показать, раз тут не вышло.

У меня и накануне была температура, просто каждый вечер 37,1. Она то есть, то нет, плавает постоянно. Температура может быть, а уже меришь — 36,9, потом снова меришь — есть. Пограничное состояние такое. Как-то бежал в таком состоянии. Команда — молодец», — приводит слова Мальцева «Чемпионат».

Сборная Тюменской области выиграла эстафету. В составе также выступили Денис Спицов, Евгений Белов и Иван Якимушкин.

Вторыми стали лыжники из первой команды Республики Татарстан. Замкнули тройку представители первой команды Республики Коми.

Ранее Денис Спицов поделился мнением об эстафете на чемпионате России.