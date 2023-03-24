Мартинес — о Роналду: было необходимо, чтобы он проявил преданность делу

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Лихтенштейном (4:0) в первом туре группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

«Очень важная победа. Горжусь игроками, они показали тот же настрой, что и на тренировках.

Чтобы попасть в сборную, нужно быть преданным своему делу. Это новый цикл. Было необходимо, чтобы Роналду проявил эту преданность, дал нам возможность воспользоваться его опытом, и он это сделал», — приводит слова Мартинеса Record со ссылкой на RTP3.

В составе португальской команды мячи забили Жоау Канселу, Бернарду Силва, дубль оформил Криштиану Роналду.

В следующем туре Португалия встретится с Люксембургом.

Ранее Роналду прокомментировал победу над Лихтенштейном.