Мартинес — о Роналду: было необходимо, чтобы он проявил преданность делу
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«Очень важная победа. Горжусь игроками, они показали тот же настрой, что и на тренировках.
Чтобы попасть в сборную, нужно быть преданным своему делу. Это новый цикл. Было необходимо, чтобы Роналду проявил эту преданность, дал нам возможность воспользоваться его опытом, и он это сделал», — приводит слова Мартинеса Record со ссылкой на RTP3.
В составе португальской команды мячи забили Жоау Канселу, Бернарду Силва, дубль оформил Криштиану Роналду.
В следующем туре Португалия встретится с Люксембургом.
Ранее Роналду прокомментировал победу над Лихтенштейном.