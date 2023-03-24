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Футболист сборной Ирана Тареми считает, что команда с лёгкостью могла обыграть Россию

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Нападающий сборной Ирана по футболу Мехди Тареми высказался о ничьей в товарищеском матче с командой России.
Футболист сборной Ирана Тареми считает, что команда с лёгкостью могла обыграть Россию
  • AFP

«Это была хорошая игра. У нас было много моментов, могли легко выиграть матч. Но ситуация сложилась не так. После нашего гола в команде чувствовалась положительная энергия. Мы хорошо выступили», — приводит слова Тареми Jamaran.

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.

Ранее Зарема Салихова высказалась о ничьей в товарищеском матче между сборной России и командой Ирана.

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