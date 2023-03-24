Узнать больше

Салихова — о матче сборной России: печально, что такое качество игры после года отстранения

Короткая ссылка
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ничьей в товарищеском матче между сборной России и командой Ирана.
Салихова — о матче сборной России: печально, что такое качество игры после года отстранения
  • РИА Новости

«Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев №1. Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.

26 марта сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака.

Ранее нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал результат товарищеского матча с Ираном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить