Салихова — о матче сборной России: печально, что такое качество игры после года отстранения
- РИА Новости
«Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев №1. Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».
Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.
В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.
26 марта сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака.
Ранее нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал результат товарищеского матча с Ираном.