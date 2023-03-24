Салихова — о матче сборной России: печально, что такое качество игры после года отстранения

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ничьей в товарищеском матче между сборной России и командой Ирана.

«Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев №1. Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.

26 марта сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака.

Ранее нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал результат товарищеского матча с Ираном.