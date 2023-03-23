Комличенко считает, что сборной России по футболу не хватает сыгранности
- РИА Новости
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«Хорошая игра, интенсивная. Соперник непростой. Считаю, что нам всё равно не хватает сыгранности, есть некоторые моменты недопонимания», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».
По его мнению, российские футболисты в первом тайме после гола немного расслабились.
«Во втором тайме полегче было, но что-то после гола пошло не так, не знаю. В принципе, команда билась нормально, так считаю. Именно как команда, ребята отдавались полностью», — добавил форвард «Ростова».
Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.
В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.
Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.
Ранее Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.