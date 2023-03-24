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Болельщики требуют отозвать новую форму сборной Греции из-за свастики

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Греческая парламентская партия МЕРА25 заявила, что на футболках сборной Греции по футболу изображена свастика.
Болельщики требуют отозвать новую форму сборной Греции из-за свастики
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

Новую форму сборной представила компания Nike.

Под лозунгами «Вся Греция в одной футболке» и «Мы играем как команда» реклама новой формы призывает болельщиков Греции поддержать сборную в попытке выйти в финал чемпионата Европы в Германии.

Некоторые болельщики сочли, что на новой майке есть свастика, и партия экс-министра финансов Греции Яниса Варуфакиса МЕРА25 заняла их позицию и потребовала отозвать форму.

Федерация футбола пока не комментировала ситуацию.

Ранее сообщалось, что «Шинник» представил форму, посвящённую купюре 1 тыс. рублей.

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