Болельщики требуют отозвать новую форму сборной Греции из-за свастики
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Новую форму сборной представила компания Nike.
Под лозунгами «Вся Греция в одной футболке» и «Мы играем как команда» реклама новой формы призывает болельщиков Греции поддержать сборную в попытке выйти в финал чемпионата Европы в Германии.
Некоторые болельщики сочли, что на новой майке есть свастика, и партия экс-министра финансов Греции Яниса Варуфакиса МЕРА25 заняла их позицию и потребовала отозвать форму.
Федерация футбола пока не комментировала ситуацию.
Ранее сообщалось, что «Шинник» представил форму, посвящённую купюре 1 тыс. рублей.