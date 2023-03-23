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«Шинник» представил форму, посвящённую купюре 1 тыс. рублей

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Ярославский «Шинник» сыграет в матче 24-го тура Первой лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» в оригинальной экипировке, стилизованной под купюру 1 тыс. рублей, на которой изображён Ярославль.
«Шинник» представил форму, посвящённую купюре 1 тыс. рублей
  • © Пресс-служба «Шинника».

В дизайне игрового комплекта, созданного с партнёром ярославского клуба PARI, повторяются мотивы оформления банкноты, в тон подобрана и цветовая гамма. Ключевой элемент формы — принт с основателем города Ярославом Мудрым, расположенный на передней части футболок.

Для полноты сходства на рукавах футболок появляется число 1000. Кроме того, о достоинстве купюры, посвящённой Ярославлю, напоминает надпись «Косарь», которую можно увидеть на внутренней стороне воротника.

Матч «Шинника» с «Нефтехимиком», на котором болельщики ярославского клуба увидят свою любимую команду в новой форме, состоится в воскресенье, 26 марта.

Ранее сообщалось, что «Пари Нижний Новгород» устроил красочный перформанс на улицах города в день матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

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