«Шинник» представил форму, посвящённую купюре 1 тыс. рублей

Ярославский «Шинник» сыграет в матче 24-го тура Первой лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» в оригинальной экипировке, стилизованной под купюру 1 тыс. рублей, на которой изображён Ярославль.

В дизайне игрового комплекта, созданного с партнёром ярославского клуба PARI, повторяются мотивы оформления банкноты, в тон подобрана и цветовая гамма. Ключевой элемент формы — принт с основателем города Ярославом Мудрым, расположенный на передней части футболок.

Для полноты сходства на рукавах футболок появляется число 1000. Кроме того, о достоинстве купюры, посвящённой Ярославлю, напоминает надпись «Косарь», которую можно увидеть на внутренней стороне воротника.

Матч «Шинника» с «Нефтехимиком», на котором болельщики ярославского клуба увидят свою любимую команду в новой форме, состоится в воскресенье, 26 марта.

Ранее сообщалось, что «Пари Нижний Новгород» устроил красочный перформанс на улицах города в день матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».