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Братья Стаал из «Флориды» отказались от участия в ЛГБТ-акции

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Хоккеисты «Флориды» Эрик и Марк Стаалы заявили, что не будут участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем регулярного чемпионата НХЛ.
Братья Стаал из «Флориды» отказались от участия в ЛГБТ-акции
  • AP
  • © Matt Slocum

«После долгих раздумий, молитв и дискуссий мы приняли решение не надевать форму с ЛГБТ-символикой сегодня вечером.

Мы считаем, что ношение формы с ЛГБТ-символикой идёт против наших христианских убеждений», — приводит заявление братьев Стаал журналист Тим Рейнолдс в социальных сетях.

10 марта стало известно, что «Миннесота» отказалась надевать радужные джерси перед игрой из-за Кирилла Капризова.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Чикаго» не будут надевать радужные джерси из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

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