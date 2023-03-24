Братья Стаал из «Флориды» отказались от участия в ЛГБТ-акции
- AP
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«После долгих раздумий, молитв и дискуссий мы приняли решение не надевать форму с ЛГБТ-символикой сегодня вечером.
Мы считаем, что ношение формы с ЛГБТ-символикой идёт против наших христианских убеждений», — приводит заявление братьев Стаал журналист Тим Рейнолдс в социальных сетях.
10 марта стало известно, что «Миннесота» отказалась надевать радужные джерси перед игрой из-за Кирилла Капризова.
Ранее сообщалось, что хоккеисты «Чикаго» не будут надевать радужные джерси из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.