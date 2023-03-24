Рыбакина: счастлива, что удалось победить Калинскую

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над россиянкой Анной Калинской (7:5, 4:6, 6:3) во втором круге турнира WTA в Майами.

«Счастлива, что мне удалось победить. Во втором сете были шансы завершить игру, но немного не хватило сил, и Калинская сделала несколько хороших ударов, ещё была двойная ошибка с моей стороны.

Так что во втором сете всё пошло не по моему сценарию, но я рада, что в третьем нашла свой путь и выиграла», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

В следующем раунде Рыбакина сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин не смог пройти во второй круг турнира ATP в Майами.