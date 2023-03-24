«Филадельфия» по буллитам обыграла «Миннесоту» в НХЛ

«Филадельфия» победила «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 5:4 Б.

В составе победителей шайбы забросили Скотт Лоутон, Джоэль Фараби, Расмус Ристолайнен, Тайсон Фёрстер и Джеймс ван Римсдайк.

У «Миннесоты» отличились Оскар Сундквист, Мэтт Болди, оформивший дубль, и Маркус Фолиньо.

«Филадельфия» набрала 66 очков и находится на 14-м месте в Восточной конференции. «Миннесота» с 91 очком располагается на 4-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.