Федун считает, что Зиньковский прилично смотрелся только в первом тайме матча с Ираном

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил игру полузащитника Антона Зиньковского в составе сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Ирана.

«Зиньковский выделялся? В первом тайме да. Потом, когда во втором тайме перестали давать пасы, привозили и привозили, на этом все и закончилось», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. 11-метровый удар заработал Зиньковский.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 18:00 мск.

Ранее Матвей Сафонов заявил, что для него каждый матч сборной на таком уровне очень важен.