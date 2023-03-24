Федун считает, что Зиньковский прилично смотрелся только в первом тайме матча с Ираном
«Зиньковский выделялся? В первом тайме да. Потом, когда во втором тайме перестали давать пасы, привозили и привозили, на этом все и закончилось», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.
В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. 11-метровый удар заработал Зиньковский.
Следующий товарищеский матч сборная России проведёт с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 18:00 мск.
Ранее Матвей Сафонов заявил, что для него каждый матч сборной на таком уровне очень важен.