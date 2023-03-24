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Украинка Костюк отказалась пожимать руку Потаповой после поражения на турнире в Майами

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Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку россиянке Анастасии Потаповой после поражения на турнире категории WTA 1000 в Майами (США).

После окончания игры украинка сразу пошла собирать сумки и чуть позже покинула корт. Потапова традиционно пожала руку судье.

Потапова обыграла Костюк со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету россиянки три подачи навылет, три двойные ошибки и четыре брейк-пойнта из 16. У Костюк три эйса, шесть двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Потаповой станет победительница пары Кори Гауфф (США) — Ребекка Марино (Канада).

Ранее Костюк объяснила, почему отказалась пожать руку россиянке Варваре Грачёвой после победы в финале турнира в Остине (США).

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