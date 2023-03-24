Россиянка Потапова обыграла украинку Костюк на теннисном турнире в Майами

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Майами (США).

Потапова обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

На счету россиянки три подачи навылет, три двойные ошибки и четыре брейк-пойнта из 16. У Костюк три эйса, шесть двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Потаповой станет победительница пары Кори Гауфф (США) — Ребекка Марино (Канада).

Призовой фонд турнира в Майами составляет $8,8 млн.

Ранее россиянка Людмила Самсонова вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Майами.