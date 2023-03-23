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Самсонова пробилась в третий круг теннисного турнира в Майами

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Россиянка Людмила Самсонова вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Майами (США).

Россиянка разгромила швейцарку Викторию Голубич со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 53 минуты.

На счету Самсоновой шесть подач навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11. У Голубич ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В третьем раунде российская теннисистка Самсонова сыграет против китаянки Чжэн Сайсай.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $8,8 млн. 

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA 1000 в Майами (США).

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