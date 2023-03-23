Касаткина уступила Мертенс во втором круге теннисного турнира в Майами
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Россиянка потерпела поражение от бельгийки Элисе Мертенс со счётом 6:4, 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
В третьем раунде Мертенс сыграет с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Сиюй Ван (Китай).
Во втором сете Касаткина вызвала на корт врача. Ей измерили давление и дали таблетку.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $8,8 млн.
Ранее россиянка Екатерина Александрова и словачка Тереза Михаликова вышли во второй круг турнира в Майами (США) в парном разряде.