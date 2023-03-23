Болельщики «Фенербахче» обвинили в потасовке на матче с «Зенитом» российских фанатов
«Русские оказались на нашей трибуне и были немного агрессивными, мы их освистали, и началась стычка», — цитирует болельщика турецкого клуба РИА Новости.
В конце первого тайма товарищеского матча между «Фенербахче» и «Зенитом» на трибуне стадиона «Шюкрю Сараджоглу» произошёл конфликт между турецкими и российскими болельщиками.
Гости начали скандировать: «Россия!», что вызвало агрессивную реакцию турок. Полиция вывела болельщиков «Зенита» в подтрибунное помещение.
Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 2:2. Все средства, вырученные от проведения матча, будут направлены на помощь пострадавшим после землетрясения в Турции.
Ранее «Зенит» выступил с заявлением по потасовке фанатов во время матча с «Фенербахче».