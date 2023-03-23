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Болельщики «Фенербахче» обвинили в потасовке на матче с «Зенитом» российских фанатов

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Фанаты турецкого футбольного клуба «Фенербахче» рассказали, что потасовку на матче с санкт-петербургским «Зенитом» спровоцировали российские болельщики.

«Русские оказались на нашей трибуне и были немного агрессивными, мы их освистали, и началась стычка», — цитирует болельщика турецкого клуба РИА Новости

В конце первого тайма товарищеского матча между «Фенербахче» и «Зенитом» на трибуне стадиона «Шюкрю Сараджоглу» произошёл конфликт между турецкими и российскими болельщиками.

Гости начали скандировать: «Россия!», что вызвало агрессивную реакцию турок. Полиция вывела болельщиков «Зенита» в подтрибунное помещение.

Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 2:2. Все средства, вырученные от проведения матча, будут направлены на помощь пострадавшим после землетрясения в Турции.

Ранее «Зенит» выступил с заявлением по потасовке фанатов во время матча с «Фенербахче».

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