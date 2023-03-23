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Зиньковский — о матче с Ираном: мы не затерялись на фоне сильного соперника

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Полузащитник сборной России по футболу Антон Зиньковский прокомментировал результат товарищеского матча с команда Ирана.

«Мы не затерялись на фоне сильного соперника, старались играть от себя, что-то получалось, что-то нет. Всего три дня тренировались, это не так много», — цитирует Зиньковского РИА Новости.

По словам полузащитника московского «Спартака», арбитр правильно назначил 11-метровый удар в ворота сборной Ирана.

«В моменте с пенальти хотел прокинуть мяч, и меня задели. Пенальти железный. В наши ворота — не знаю, не видел. Конечно, хотелось бы выиграть», — заключил Зиньковский.

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск. 

Ранее Валерий Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.

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