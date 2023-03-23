Салихова: я бы очень не хотела, чтобы «Спартак» играл как сборная России в матче с Ираном

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о товарищеском матче между сборной России и командой Ирана.

«Я бы очень не хотела, чтобы московский «Спартак» играл как сборная России в этом матче. Приятно, что лучшим на поле был игрок красно-белых Антон Зиньковский», — цитирует Салихову Metaratings.

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.

Ранее нападающий сборной России по футболу Николай Комличенко прокомментировал результат товарищеского матча с командой Ирана.