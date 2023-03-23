Мостовой об игре сборной России с Ираном: первые двадцать минут посмотрел и переключил

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о товарищеском матче между командами России и Ирана.

«Я прогнозировал, что будет ничья. Потому что Иран непонятный какой, наши непонятно как играют, вяло. В принципе, так и получилось. Первые 20 минут посмотрел, увидел эту тягомотину и переключил. Просто даже смотреть не хотелось. Во втором тайме включил, увидел 1:1. Забили друг другу с пенальти, в наши ворота, кстати, пенальти не было. Видимо, арбитр отдал должок Ирану за пенальти в их ворота. Во втором тайме Иран задушил наших, имели они пару опасных моментов. Россия на это ответить не смогла, как вот была тягомотина, так всё и продолжалось», — заявил Мостовой RT.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил выбор состава на товарищеский матч с командой Ирана.