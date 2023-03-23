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Бышовец — о составе сборной: Карпин руководствовался блочным принципом

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Олимпийский чемпион по футболу Анатолий Бышовец оценил состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.
Бышовец — о составе сборной: Карпин руководствовался блочным принципом
  • AFP

«Карпин руководствовался блочным принципом, когда выбирались игроки. Он брал в расчёт клубное взаимодействие, потому что это видно по плавности игры обороны и средней линии. И «Зенита», и «Спартака». И в целом я считаю, что этот принцип себя оправдал. Я был на базе и общался с игроками и с тренерами. У меня состоялся разговор с Зиньковским. И он как раз отметил, что такой подход к игре повлияет на зрелищность. Когда игроки друг друга знают, у них не возникает проблем в игре. Их пара с Хлусевичем, уверен, принесёт пользу. Как и пара Караваев — Кузяев. Такой подход снимает проблему взаимодействий. Тут надо отдать должное главному тренеру», — заявил Бышовец RT.

Ранее Бышовец положительно оценил игру сборной России в первом тайме матча с Ираном.

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