Голы Малкома и Клаудиньо принесли «Зениту» ничью в матче с «Фенербахче»
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Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 2:2.
В составе петербургского клуба мячи забили Малком и Клаудиньо, у «Фенербахче» отличились Мерт Хакан Яндаш и Бора Айдынлык.
Выставочная игра была посвящена жертвам землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля. Все средства, вырученные от проведения матча, будут направлены на помощь пострадавшим.
Ранее в «Зените» отреагировали на инцидент между турецкими и российскими болельщиками во время товарищеского матча с «Фенербахче».