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Голы Малкома и Клаудиньо принесли «Зениту» ничью в матче с «Фенербахче»

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Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с турецким «Фенербахче» в товарищеском матче.
Голы Малкома и Клаудиньо принесли «Зениту» ничью в матче с «Фенербахче»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 2:2.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком и Клаудиньо, у «Фенербахче» отличились Мерт Хакан Яндаш и Бора Айдынлык.

Выставочная игра была посвящена жертвам землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля. Все средства, вырученные от проведения матча, будут направлены на помощь пострадавшим.

Ранее в «Зените» отреагировали на инцидент между турецкими и российскими болельщиками во время товарищеского матча с «Фенербахче».

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