Сборная Казахстана проиграла Словении в отборе Евро-2024
- AP
- © Stas Filippov
Встреча в столице Казахстана на «Астана Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Голами в составе победителей отметились Давид Брекало и Жан Випотник на 47-й и 78-й минутах.
Единственный гол за хозяев забил Максим Самородов (23-я).
Таким образом, словенцы лидирует в группе, набрав три очка. Подопечные Магомеда Адиева — на шестой позиции (ноль баллов).
Ранее Роберто Манчини заявил, что у команды Италии есть желание отобраться на следующий чемпионат Европы.