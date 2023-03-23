Сборная Казахстана проиграла Словении в отборе Евро-2024

Сборная Казахстана уступила команде Словении в матче первого тура группы Н отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Встреча в столице Казахстана на «Астана Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились Давид Брекало и Жан Випотник на 47-й и 78-й минутах.

Единственный гол за хозяев забил Максим Самородов (23-я).

Таким образом, словенцы лидирует в группе, набрав три очка. Подопечные Магомеда Адиева — на шестой позиции (ноль баллов).

Ранее Роберто Манчини заявил, что у команды Италии есть желание отобраться на следующий чемпионат Европы.