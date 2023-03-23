Манчини: у сборной Италии есть желание вернуться на тот уровень, когда мы выиграли ЧЕ

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что у команды есть желание отобраться на следующий чемпионат Европы по футболу.

«У нас есть желание вернуться на тот уровень, когда мы выиграли чемпионат Европы, но всё будет зависеть от нашего желания.

Завтра мы выйдем на поле с большим желанием отобраться на следующий чемпионат Европы», — приводит слова Манчини Pazzi Di Fanta.

24 марта сборная Италии сыграет с Англией в матче квалификации чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что матч английских и итальянских фанатов отменили из-за угроз тиффози «Наполи».