Манчини: у сборной Италии есть желание вернуться на тот уровень, когда мы выиграли ЧЕ
- AP
«У нас есть желание вернуться на тот уровень, когда мы выиграли чемпионат Европы, но всё будет зависеть от нашего желания.
Завтра мы выйдем на поле с большим желанием отобраться на следующий чемпионат Европы», — приводит слова Манчини Pazzi Di Fanta.
24 марта сборная Италии сыграет с Англией в матче квалификации чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что матч английских и итальянских фанатов отменили из-за угроз тиффози «Наполи».