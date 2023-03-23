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Манчини: у сборной Италии есть желание вернуться на тот уровень, когда мы выиграли ЧЕ

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что у команды есть желание отобраться на следующий чемпионат Европы по футболу.
Манчини: у сборной Италии есть желание вернуться на тот уровень, когда мы выиграли ЧЕ
  • AP

«У нас есть желание вернуться на тот уровень, когда мы выиграли чемпионат Европы, но всё будет зависеть от нашего желания.

Завтра мы выйдем на поле с большим желанием отобраться на следующий чемпионат Европы», — приводит слова Манчини Pazzi Di Fanta.

24 марта сборная Италии сыграет с Англией в матче квалификации чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что матч английских и итальянских фанатов отменили из-за угроз тиффози «Наполи».

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