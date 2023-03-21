Матч английских и итальянских фанатов отменили из-за угроз тифози «Наполи»
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«Безопасность должна быть приоритетом, мы могли стать мишенью для этих людей», — цитирует Бека Evening Standard.
По словам Бека, он получил «зловещее и угрожающее» электронное письмо якобы от фанатов «Наполи», в котором было написано: «Мы будем там, 60 ультрас, чтобы разделаться с вами».
Позже Итальянская федерация футбола сообщила об отмене игры.
Матч болельщиков должен был пройти перед отборочным матчем чемпионата Европы 2024 года между сборными Италии и Англии 23 марта в Неаполе.
Ранее сообщалось, что фанат ударил по лицу футболиста «Фиорентины» во время матча Лиги конференций.