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Матч английских и итальянских фанатов отменили из-за угроз тифози «Наполи»

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Официальный представитель болельщиков сборной Англии Гарфорд Бек объяснил, почему был отменён товарищеский матч в Неаполе с командой фанатов «Скуадры адзурры».
Матч английских и итальянских фанатов отменили из-за угроз тифози «Наполи»
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Romano

«Безопасность должна быть приоритетом, мы могли стать мишенью для этих людей», — цитирует Бека Evening Standard.

По словам Бека, он получил «зловещее и угрожающее» электронное письмо якобы от фанатов «Наполи», в котором было написано: «Мы будем там, 60 ультрас, чтобы разделаться с вами».

Позже Итальянская федерация футбола сообщила об отмене игры.

Матч болельщиков должен был пройти перед отборочным матчем чемпионата Европы 2024 года между сборными Италии и Англии 23 марта в Неаполе.

Ранее сообщалось, что фанат ударил по лицу футболиста «Фиорентины» во время матча Лиги конференций.

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