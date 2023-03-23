Во время матча «Фенербахче» — «Зенит» возникла стычка между турецкими и российскими болельщиками
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По информации Telegram-канала «Слава! — Новости футбола», гости начали скандировать: «Россия!», что вызвало агрессивную реакцию турок. Полиция вывела болельщиков «Зенита» в подтрибунное помещение.
Напомним, что «Зенит» проводит товарищеский матч с «Фенербахче» в рамках паузы на международные игры.
Ранее Геннадий Орлов оценил выступление «Зенита» во второй половине сезона.