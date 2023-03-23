Во время матча «Фенербахче» — «Зенит» возникла стычка между турецкими и российскими болельщиками

В конце первого тайма товарищеского матча между «Фенербахче» и «Зенитом» на трибуне стадиона «Шюкрю Сарачоглу» произошёл конфликт между турецкими и российскими болельщиками.

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