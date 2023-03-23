Узнать больше

Во время матча «Фенербахче» — «Зенит» возникла стычка между турецкими и российскими болельщиками

Короткая ссылка
В конце первого тайма товарищеского матча между «Фенербахче» и «Зенитом» на трибуне стадиона «Шюкрю Сарачоглу» произошёл конфликт между турецкими и российскими болельщиками.
Во время матча «Фенербахче» — «Зенит» возникла стычка между турецкими и российскими болельщиками
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

По информации Telegram-канала «Слава! — Новости футбола», гости начали скандировать: «Россия!», что вызвало агрессивную реакцию турок. Полиция вывела болельщиков «Зенита» в подтрибунное помещение.

Напомним, что «Зенит» проводит товарищеский матч с «Фенербахче» в рамках паузы на международные игры.

Ранее Геннадий Орлов оценил выступление «Зенита» во второй половине сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить