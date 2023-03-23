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Кафельников считает, что россиянам нужно ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе

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Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников выступил за то, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры в нейтральном статусе.
Кафельников считает, что россиянам нужно ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Я не хочу придавать значения мнению абсолютно некомпетентных в спорте людей. Наших болельщиков нужно радовать своими выступлениями. Поэтому я глубоко убеждён, что ехать нужно, даже в нейтральном статусе. Это, к сожалению, наши реалии, которые будут, наверное, ещё не один год», — цитирует Кафельникова «Газете.Ru».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям. 

Ранее сообщалось, что сборная России по настольному теннису примет участие в Играх стран Боливарианского альянса народов Америки.

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