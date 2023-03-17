Сборная России по настольному теннису выступит на Играх стран Боливарианского альянса народов Америки

Сборная России по настольному теннису примет участие на Играх стран Боливарианского альянса народов Америки.

Об этом сообщает пресс‑служба Федерации настольного тенниса России.

В состав национальной команды вошли Элизабет Абраамян, Ольга Воробьёва и Яна Носкова, а также юниоры Дмитрий Виноградов, Алексей Самохин и Савелий Кизимов.

Соревнования пройдут с 21 по 29 апреля в Каракасе (Венесуэла).

Ранее в Международной федерации настольного тенниса сообщили, что поддерживают заявление Международного олимпийского комитета о допуске россиян к соревнованиям.