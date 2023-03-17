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Сборная России по настольному теннису выступит на Играх стран Боливарианского альянса народов Америки

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Сборная России по настольному теннису примет участие на Играх стран Боливарианского альянса народов Америки.
Сборная России по настольному теннису выступит на Играх стран Боливарианского альянса народов Америки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс‑служба Федерации настольного тенниса России.

В состав национальной команды вошли Элизабет Абраамян, Ольга Воробьёва и Яна Носкова, а также юниоры Дмитрий Виноградов, Алексей Самохин и Савелий Кизимов.

Соревнования пройдут с 21 по 29 апреля в Каракасе (Венесуэла).

Ранее в Международной федерации настольного тенниса сообщили, что поддерживают заявление Международного олимпийского комитета о допуске россиян к соревнованиям.

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