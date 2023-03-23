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Дукаев проиграл Рябому на турнире «Нашего дела»

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Состоялся новый турнир промоушена «Наше Дело», в рамках которого Зелимхан Дукаев по прозвищу «Пулемётчик» потерпел поражение от Артёма «Ассирийца» Рябого.
Дукаев проиграл Рябому на турнире «Нашего дела»
  • © Пресс-служба «Наше дело»

Также в рамках шоу Артём Рофаль отправил Ахада Тураева в нокаут, сломав ему нос. А блогер Евгений Ершов единогласным решением судей уступил Алексею Леденёву.

Мурад «Чемпион» Халидов одержал победу над Сергеем Минаковым, отправив его в нокдаун, а Василий «Джокер» Пальок уступил Шодмону «Солдату» Назокатову.

23 марта на платформе Premier вышел новый сериал, рассказывающий о культуре поп-ММА. Съёмки сериала проходили при поддержке бойцовской лиги «Наше Дело». Один из главных актёров Андрей Пынзару рассказал о сериале и презентовал его выход.

Ранее был опубликован трейлер нового сериала «Колотушка» о братьях, вынужденных участвовать в боях поп-ММА.

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