Вышел трейлер сериала о поп-ММА — «Колотушка»

Опубликован трейлер нового сериала «Колотушка» о братьях, вынужденных участвовать в боях поп-ММА.

Сериал выйдет на Premier 23 марта. История рассказывает о двух братьях, которые вынуждены участвовать в боях поп-ММА, чтобы вернуть долг.

«Колотушка» — первый российский сериал, который расскажет о культуре поп-ММА. Тренировки актёров, а также съёмки сериала проходили на площадке популярной бойцовской лиги «Наше дело».

Режиссёром проекта выступил Миша Маралес. В главных ролях: Андрей Пынзару, Юрий Насонов, Лукерья Ильяшенко, Сергей Стёпин, Михаил Евланов, Ирина Безряднова, Таша Цветкова, Беник Аракелян и другие.

Ранее актёр Юрий Насонов поделился впечатлениями от съёмок в драмеди о поп-ММА.