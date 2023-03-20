Вышел трейлер сериала о поп-ММА — «Колотушка»
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Сериал выйдет на Premier 23 марта. История рассказывает о двух братьях, которые вынуждены участвовать в боях поп-ММА, чтобы вернуть долг.
«Колотушка» — первый российский сериал, который расскажет о культуре поп-ММА. Тренировки актёров, а также съёмки сериала проходили на площадке популярной бойцовской лиги «Наше дело».
Режиссёром проекта выступил Миша Маралес. В главных ролях: Андрей Пынзару, Юрий Насонов, Лукерья Ильяшенко, Сергей Стёпин, Михаил Евланов, Ирина Безряднова, Таша Цветкова, Беник Аракелян и другие.
Ранее актёр Юрий Насонов поделился впечатлениями от съёмок в драмеди о поп-ММА.