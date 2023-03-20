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Вышел трейлер сериала о поп-ММА — «Колотушка»

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Опубликован трейлер нового сериала «Колотушка» о братьях, вынужденных участвовать в боях поп-ММА.
Вышел трейлер сериала о поп-ММА — «Колотушка»
  • Gettyimages.ru

Сериал выйдет на Premier 23 марта. История рассказывает о двух братьях, которые вынуждены участвовать в боях поп-ММА, чтобы вернуть долг. 

«Колотушка» — первый российский сериал, который расскажет о культуре поп-ММА. Тренировки актёров, а также съёмки сериала проходили на площадке популярной бойцовской лиги «Наше дело».

Режиссёром проекта выступил Миша Маралес. В главных ролях: Андрей Пынзару, Юрий Насонов, Лукерья Ильяшенко, Сергей Стёпин, Михаил Евланов, Ирина Безряднова, Таша Цветкова, Беник Аракелян и другие.

Ранее актёр Юрий Насонов поделился впечатлениями от съёмок в драмеди о поп-ММА.

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