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Актёр Юрий Насонов поделился впечатлениями от съёмок в драмеди о поп-ММА

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Актёр Юрий Насонов рассказал об изнурительных тренировках для съёмок в драмеди о поп-ММА.
Актёр Юрий Насонов поделился впечатлениями от съёмок в драмеди о поп-ММА
  • РИА Новости

«Несколько месяцев я тренировался практически каждый день, съёмки в проекте стали для меня настоящим испытанием, проверкой моего характера», — сказал Насонов.

Актёр признался, что ежедневно пробегал до 3 км, делал силовые тренировки, занимался с тренером, который учил его правильной технике борьбы, ставил удар.

«Я делал становую тягу, чтобы укрепить мышцы спины, постоянно отрабатывал удары, практиковал бой с тенью, участвовал в реальных тренировочных спаррингах», — добавил Юрий. 

«Колотушка» — это сериал о молодом человеке, вынужденном участвовать в боях без правил, чтобы решить свои финансовые проблемы. Одну из главных ролей в сериале исполнил Насонов. Сериал выйдет на платформе Premier.

Ранее прошла пресс-конференция Hardcore FC.

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